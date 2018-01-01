Дизайн-проект, выполненный для этой двухкомнатной квартиры, получился очень цельным и гармоничным. В интерьере использована красивая цветовая гамма из белого, серого, голубого и цвета натурального дерева. Гостиную зону от кухни отделили небольшой стеной с реечным декором. Такое зонирование визуально отделило одно помещение от другого, не нарушив при этом целостность пространства. В спальне все достаточно минималистично и направлено на поддержание комфорта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.