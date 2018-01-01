Проект этой квартиры получился очень стильным и органичным. Особое внимание привлекает четкая геометрия пространства, многоуровневые потолки с подсветкой, и гармоничное сочетание цветов. В спальне все изысканно и лаконично. Одну из стен в этой комнате декорировали ламинатом. Он идеально сочетается с напольным покрытием и помогает сделать помещение более цельным. Атмосфера этой комнаты идеально располагает к отдыху. Детская комната получилась веселой и игривой. В ней есть все, что необходимо маленькому ребенку. Грамотное обустройство небольшой по площади кухни, позволило вписать сюда полноценный гарнитур и оставить достаточно места для обеденной зоны.
Дизайн-проект необходим так как:
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