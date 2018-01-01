Эта небольшая квартира-студия выполнена в скандинавском стиле. Здесь в рамках одного помещения гармонично соседствуют гостиная и кухня с обеденной зоной. Все пространство квартиры выдержано в светлых тонах. Здесь главенствует серо-жемчужный, а в ансамбль к нему подобраны насыщенный желтый и коричневый цвета. Не смотря на маленькую площадь, помещение получилось достаточно функциональным и эстетически привлекательным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.