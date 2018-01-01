Дизайн-проект этой небольшой квартиры выполнен в скандинавском стиле. Несмотря на маленькую площадь, интерьер получился эстетически привлекательным и главное, удобным. Дизайнер постаралась использовать каждый сантиметр с умом. В результате в рамках одного помещения гармонично соседствуют несколько зон - гостиная, кухня и спальня, оборудованная на втором уровне. Такой дизайнерский прием сделал квартиру необычайно функциональной и стильной. Все пространство квартиры выдержано в светлых тонах. Здесь главенствует серый, а в ансамбль к нему подобраны традиционный белый и бежевый.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.