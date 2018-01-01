Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в современном стиле модернизм. На небольшой площади удалось разместить функциональную кухню, удобную гостиную и рабочую зону. Часть комнаты отделили от кухни стеной с декоративными рейками, а часть оставили открытой. Такой прием позволил сделать эти помещения более приватными, не утяжелив при этом пространство. Акцентным элементом в кухне является стена с флористическим декором. В цветовом решении остановились на светлой гамме, но разбавили ее яркими цветами.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.