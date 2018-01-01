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Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Образец дизайн-проекта отправлен. Проверьте вашу почту.
Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергоф
Фото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергоф
Фото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергоф
Фото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергоф
Фото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергоф
Фото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергоф

Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м²
Скандинавский стиль
для жк "новый петергоф"

Стоимость разработки составила 49 990 р.
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Дизайнер проектаАнтонова О.

Проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в скандинавском стиле. Красивый лаконичный дизайн создает в помещении расслабляющую атмосферу и располагает к отдыху. В интерьере преобладают светлые тона, удачно разбавленные яркими акцентами. В отделке и оформлении дизайнер использовала натуральные материалы, что придало квартире теплый и уютный облик.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля трёхкомнатной квартиры49 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы

Фото
дизайн проекта

Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергофФото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергофФото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергофФото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергофФото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергофФото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 41.9м2 Скандинавский стиль для жк новый петергоф
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
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