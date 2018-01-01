Дизайн двухкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. За основу взяли различные оттенки серого и синего цветов. Они идеально сочетаются с деревянными текстурами, использованными в интерьере. Стиль модернизм предлагает актуальный декор с современными элементами, которые, подобно паззлу, складываются в лаконичную картину, выступающую удачной оправой вашей повседневной жизни. Проект разработан для современных людей, ценящих свое пространство и время.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.