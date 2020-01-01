В оформлении интерьера стиль контемпорари пользуется большой популярностью. Он достаточно прост, удобен и не ограничен строгими рамками в выборе материалов, мебели и декора. Для него характерны простые линии, которые отнюдь не делают интерьер излишне строгим, а наоборот, придают ему целостность и графичную изысканность. Дизайн контемпорари необычайно функционален. Здесь тщательно продуманы все системы хранения и общая эргономика пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.