В эклектичном пространстве различные дизайнерские направления гармонично переплетаются, дополняя и подчеркивая друг друга. В интерьере этой трехкомнатной квартиры все тщательно сбалансировано и соответствует выбранной концепции: модернизм, сканди, этнический и эко-стиль здесь идеально сочетаются, формируя стилистический баланс. Материалы и декоративные элементы отличаются высоким качеством и эстетической выразительностью.
В эклектичном пространстве различные дизайнерские направления гармонично переплетаются, дополняя и подчеркивая друг друга. В интерьере этой трехкомнатной квартиры все тщательно сбалансировано и соответствует выбранной концепции: модернизм, сканди, этнический и эко-стиль здесь идеально сочетаются, формируя стилистический баланс. Материалы и декоративные элементы отличаются высоким качеством и эстетической выразительностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.