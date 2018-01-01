Интерьер этой трехкомнатной квартиры получился очень модным и ультрасовременным. Удачный микс различных стилистических направлений создает в ней неповторимую уютную атмосферу. Цветовая гамма, построенная на контрастах, архитектурные приемы и дизайнерские находки делают помещение необычайно интересным и самобытным. Материалы, подобранные для отделки квартиры, отличаются высоким качеством и эстетикой. Каждая комната здесь не только красива, но и функциональна.
Дизайн-проект необходим так как:
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