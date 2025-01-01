Интерьер этой двухкомнатной квартиры оформлен в стиле лофт. Брутальные фактуры, индустриальные светильники и металлические акценты передают атмосферу фабричного пространства. В палитре преобладают характерные для лофта оттенки — серый и графитовый, дополненные теплом натурального дерева. Каждая деталь подчинена функциональности и гармонично вписывается в концепцию стиля.
Интерьер этой двухкомнатной квартиры оформлен в стиле лофт. Брутальные фактуры, индустриальные светильники и металлические акценты передают атмосферу фабричного пространства. В палитре преобладают характерные для лофта оттенки — серый и графитовый, дополненные теплом натурального дерева. Каждая деталь подчинена функциональности и гармонично вписывается в концепцию стиля.
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