Эклектика — это стиль, в котором органично сочетаются элементы из разных эпох и направлений, создавая самобытный и выразительный интерьер. Он открывает простор для смелых комбинаций фактур, оттенков и форм, подчеркивая индивидуальный подход к оформлению. В этом проекте эклектичный интерьер дополнен нотками ретро — всё продумано до мелочей и точно передаёт задуманную концепцию.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.