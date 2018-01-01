Стиль «фьюжн» в интерьере - это гармоничная комбинация разных по своему характеру дизайнерких направлений в одном пространстве. Этот стиль примечателен тем, что в нем можно сочетать абсолютно любые жанры. Главное - никаких жестких рамок.
Дизайн-проект этой квартиры-студии демонстрирует как правильно скомбинировать разные стилистические решения и создать уютный современный интерьер. Здесь гармонично соседствуют элементы модернизма, поп-арта, минимализма и стиля лофт. Цвет, мебель, комбинация предметов интерьера - здесь все идеально сочетается и подходит под общую стилистику пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.