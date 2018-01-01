Стиль «фьюжн» в интерьере - это гармоничная комбинация разных по своему характеру дизайнерких направлений в одном пространстве. Этот стиль примечателен тем, что в нем можно сочетать абсолютно любые жанры. Главное - никаких жестких рамок.

Дизайн-проект этой квартиры-студии демонстрирует как правильно скомбинировать разные стилистические решения и создать уютный современный интерьер. Здесь гармонично соседствуют элементы модернизма, поп-арта, минимализма и стиля лофт. Цвет, мебель, комбинация предметов интерьера - здесь все идеально сочетается и подходит под общую стилистику пространства.