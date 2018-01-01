Дизайн-проект этой квартиры – яркий пример лофтовой стилистики, воплощенной в жилом пространстве. Планировка, текстуры, отделочные материалы идеально соответствуют индустриальному духу, а все мелкие детали отлично вписаны в общую стилистику. Здесь вполне гармонично соседствуют кирпичная кладка, деревянные панели и модный брутальный декор. Помещение поделено на несколько функциональных зон. В одном пространстве удалось разместить кухню, столовую, гостиную и спальню.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.