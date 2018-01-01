Интерьер этой квартиры-студии выполнен в стиле лофт. Кирпичная кладка, светильники на длинных шнурах, напольное покрытие, имитирующее грубую доску, придают помещению брутальный дух фабричного пространства.
В интерьере преобладают характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как терракотовый, коричневый и серый.
В качестве разделительного элемента использована барная стойка. Она поделила пространство на две функциональные зоны - кухню и гостиную.
Дизайн-проект необходим так как:
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