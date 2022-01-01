Дизайн-проект этой квартиры-студии выполнен в лучших традициях скандинавского стиля. Здесь все достаточно лаконично, функционально и изысканно. В интерьере преобладают характерные для скандинавской эстетики тона. Наличие натуральных материалов в отделке и оформлении создает в помещении особую атмосферу тепла и уюта. Интерьер выглядит цельно и очень гармонично.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.