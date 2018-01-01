Модернизм – современный стиль для тех, кто предпочитает идти в ногу со временем и открыт всему новому и актуальному. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, практичность и удобство.
Интерьер, оформленный в этом стиле, отличается особой утонченностью. Многоуровневые потолки, сложные архитектурные конструкции, цветовая гамма, построенная на контрастах, удобная эргономичная мебель - все это придает пространству ультрамодный вид и работает на поддержание выбранной стилистической концепции
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.