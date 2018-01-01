Модернизм – современный стиль для тех, кто предпочитает идти в ногу со временем и открыт всему новому и актуальному. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, практичность и удобство.

Интерьер, оформленный в этом стиле, отличается особой утонченностью. Многоуровневые потолки, сложные архитектурные конструкции, цветовая гамма, построенная на контрастах, удобная эргономичная мебель - все это придает пространству ультрамодный вид и работает на поддержание выбранной стилистической концепции