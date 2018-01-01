Модернизм - один из самых популярных стилей в оформлении интерьера. Эта стилистика предполагает лаконичные простые формы, приглушенную цветовую гамму, оригинальное освещение. Данный проект рассчитан для сдачи, поэтому обе спальни, присутствующие в интерьере, сделали мобильными и открытыми для возможных перестановок. Особое внимание уделено зонированию в кухне-гостиной. Здесь место, предусмотренное для отдыха, отделено от зоны приготовления пищи при помощи цвета и расположения мебели. Так кухонный стол визуально отделяет одно пространство от другого.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.