Модернизм – это современный стиль для тех, кто предпочитает идти в ногу со временем. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, практичность и удобство. Разнообразные декораторские приемы, использованные в пространстве, делают интерьер этой трехкомнатной квартиры очень цельным и гармоничным. Помещения кухни и гостиной решено было объединить в одно, в результате чего получилось удобное и достаточно большое по площади пространство. В качестве основных цветов выбрали белый и красивый оттенок синего. Спальня, выполненная в светлых тонах выглядит очень гармонично. Все предметы интерьера здесь сочетаются между собой и идеально дополняют друг друга. В детской комнате царит праздничное настроение. Белый цвет с яркими акцентами - это то, что нужно для ребенка.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.