В оформлении этой двухкомнатной квартиры воплощены принципы современного стиля. Спокойная природная палитра с более глубокими акцентами, сочетание различных фактур, использование качественных отделочных материалов и продуманное освещение формируют интерьер, в котором гармонично сочетаются уют и выразительная эстетика.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.