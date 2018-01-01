Проект квартиры выполнен в стилистике модернизм и полностью соответствует ее основным принципам - многофункциональности и современному дизайну. Геометрия пространства здесь четко разграничена и выделена цветом и декоративными элементами. Стеклянные перегородки, отделяющие спальную зону, выглядят очень стильно и актуально. Использование в оформлении текстур под дерево смягчает интерьер и придает ему особую теплоту и уникальность. Важное внимание в пространстве отведено свету. Разноплановые светильники освещают каждую зону помещения и делают его более эффектным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.