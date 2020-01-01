Проект этой квартиры-студии выполнен в современном стиле. Интерьер получился необычайно удобным и эргономичным. Все предметы сочетаются друг с другом и в полной мере отражают специфику дизайна. Цветовая гамма с преобладанием насыщенного коричневого, глубокого зеленого и более ярких акцентных цветов делают пространство утонченным и стильным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.