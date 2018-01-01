Стиль современная классика в интерьере направлен на то, чтобы подчеркнуть респектабельный и утонченный вид пространства. В последние несколько лет неоклассика является одним из наиболее популярных стилей в оформлении интерьера. И это не удивительно, ведь классический дизайн в современном исполнении очень удобен и эстетически привлекателен. Основной упор в таком интерьере делается на мебель и аксессуары (зеркала, картины, вазы, светильники и прочие декоративные элементы).
Дизайн-проект необходим так как:
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