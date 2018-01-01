Современная классика в интерьере – это удивительное сочетание роскоши и стиля. Такой дизайн никогда не выходит из моды и не подвергается критики, ведь выполнен он по всем традиционным канонам. Но в отличие от традиционной классики, этот стиль допускает использование всех современных благ цивилизации.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.