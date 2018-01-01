В интерьере стиль модернизм приветствует игру с пространством и смелые эксперименты с цветом и формой. Утонченная легкость и изысканная простота – вот основные характеристики представленной квартиры. Интерьер выполнен в светлой цветовой гамме. Здесь каждое помещение интересно по-своему. Например, зона кухни отделена от пространства гостиной при помощи стеклянных перегородок в металлическом корпусе. Такой прием позволяет зонировать помещение, без возведения дополнительных стен.
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