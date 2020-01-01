Дизайн-проект, разработанный для этой трехкомнатной квартиры, отличается элегантностью и полностью соответствует концепции стиля контемпорари. Сдержанная цветовая гамма в серо-бежевых тонах дополнена современной мебелью. В пространстве все функционально и красиво. Микс различных материалов и фактур делает интерьер необычайно интересным. Особое внимание дизайнер уделила свету. Стильные светильники несут не только функциональную нагрузку, но и являются настоящими арт-объектами квартиры.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.