Интерьер этого дома оформлен в современном элегантном стиле. Светлая палитра создает ощущение лёгкости и изысканности, а интересная архитектура, сочетание фактур и продуманный световой сценарий подчеркивают концепцию современного дизайна.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.