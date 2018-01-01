Квартира, общей площадью 85,3м2, выполнена в стиле современный прованс. Визуализации спальни, гостиной, детской, прихожей от пола до потолка выполнены в традиционной палитре: доминируют белый, бежевый, зеленый и серый. Комната девочки немного отличается. Она ближе к традиционному английскому деревенскому кантри с сохранением общей стилистики прованса.

Во всех комнатах пол имеет натуральную фактуру и цвет светлого дерева - это характерная деталь для юга Франции. Натуральные деревянные панели и балки из белого дуба создают нужную стилистику, как в обеденной зоне, так и в родительской комнате и детской.

Мебель выполнена по большей части в классическом стиле. Используется множество милых деталей как витрины, открытые полки, кушетки, декорированные коробки, девичий комод, маленькие изящные столики и кухонные стулья. Кресло и диванчик в гостиной, рабочем месте, детской также исполнены в простом и традиционном стиле, обтянуты добротными натуральными тканями.

Гармонично сочетаются старинные торшеры, бра и люстры, напоминающие свечные, с простыми современными точечными светильниками. Обязательное дополнение - картины с ретро сюжетом в рамках, плетеные корзинки и полевые цветы.