Интерьер в стиле Прованс всегда свежий и нежный. В основе этого стиля содержится очаровательная печать старины и изящества. Традиционными ценностями в стиле Прованс выступают простота и лаконичность, надежность и спокойствие. Оформив свое жилье в этом стиле, Вы обретете островок тишины и уюта в кипящем страстями мире и сможете спокойно созерцать житейскую суету, наслаждаясь прекрасным вечером у камина.

В представленной квартире стиль Прованс прослеживается буквально во всем: мебели, в отделке стен и пола. Уютное местечко у камина в гостиной призывает расслабиться и на некоторое время забыть о скопившихся делах. Основные цвета в помещении - белый и кофейный. Акцентами и стилистической связующей являются панно во всех жилых комнатах.

Вся корпусная мебель и кухонный гарнитур из одной коллекции. Это подчеркивает единство дизайна и существенно экономит бюджет. В целом, проект получился не затратным в плане воплощения, но очень стильным и продуманным.

Пусть ваш дом станет для Вас отдушиной в мире суеты и вечного бега по кругу. Создайте свою французскую провинцию у себя дома и наслаждайтесь деревенским покоем и уютом.