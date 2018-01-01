Интерьер в стиле Прованс всегда свежий и нежный. В основе этого стиля содержится очаровательная печать старины и изящества. Традиционными ценностями в стиле Прованс выступают простота и лаконичность, надежность и спокойствие. Оформив свое жилье в этом стиле, Вы обретете островок тишины и уюта в кипящем страстями мире и сможете спокойно созерцать житейскую суету, наслаждаясь прекрасным вечером у камина.
В представленной квартире стиль Прованс прослеживается буквально во всем: мебели, в отделке стен и пола. Уютное местечко у камина в гостиной призывает расслабиться и на некоторое время забыть о скопившихся делах. Основные цвета в помещении - белый и кофейный. Акцентами и стилистической связующей являются панно во всех жилых комнатах.
Вся корпусная мебель и кухонный гарнитур из одной коллекции. Это подчеркивает единство дизайна и существенно экономит бюджет. В целом, проект получился не затратным в плане воплощения, но очень стильным и продуманным.
Пусть ваш дом станет для Вас отдушиной в мире суеты и вечного бега по кругу. Создайте свою французскую провинцию у себя дома и наслаждайтесь деревенским покоем и уютом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.