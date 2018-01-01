Гостиная представляет собой зону приема гостей. Большой диван и кресло располагают к приятной беседе. Пол гостиной - ламинат светло коричневого цвета. Потолок гостиной - штукатурка под матовую

покраску белого цвета. Отделка стен гостиной выполняется обоями, полиуретановой интерьерной доской. В качестве настенных полок используются экологические деревянные ящики.

Спальня выполнена в едином объеме. Комната полностью предназначена для отдыха. Покрытием двух противоположных стен спальни служит ламинат, уложенный в разных направлениях. Пол комнаты выполнен из ламината светлого тона. Потолок по центру комнаты - гипсокартонная конструкция, остальной потолок - штукатурка под матовую покраску белого цвета.

Кухня выполнена в едином пространстве без перегородок. Можно выделить зону приготовления пищи и столовую зону. Визуально деление кухни на зоны выполнено напольной плиткой. В зоне приготовления пищи плитка светло бежевого цвета, в зоне столовой - ламинат также светло-бежевого цвета. Отделка стен - обои. Потолок - штукатурка под матовую

покраску белого цвета. На лоджии, которая относится к кухне устроена чиллаут зона, где можно отдохнуть в кресле за чашечкой чая и наслаждаться панорамным видом города.

Санузел и ванная раздельные Санузел оборудуется унитазом из керамического материала. Ванная - раковиной, ролотенцесушителем, ванной и стиральной машиной. Стены и пол выполнены из керамической плитки светлых белых и бежевых тонов.

Основное освещение - точечные светильники - современнейшие приборы освещения. Также для более яркого освещения и придания уютной атмосферы используются потолочные подвесные люстры.

Вся квартира наполнена солнечным светом и общее цветовое решение способствует отдыху.