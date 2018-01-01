Дизайн-проект этой квартиры выполнен в скандинавском стиле. Здесь в рамках одного помещения гармонично соседствуют несколько зон - гостиная, спальня и даже маленький кабинет. В интерьере активно использованы прозрачные материалы и зеркальные поверхности, что позволило визуально увеличить пространство. Дизайн выдержан в светлых тонах. Здесь главенствует белый, а в ансамбль к нему подобраны серый, голубой и древесный коричневый. Дизайн квартиры привлекает своим функционализмом и эстетичностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.