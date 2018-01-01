В последнее время в оформлении интерьера большой популярностью пользуется стиль контемпорари. Он достаточно прост и удобен, так как не ограничен строгими рамками и предполагает определенную свободу в выборе материалов, мебели и декора. Для него характерны простые линии, которые отнюдь не делают пространство излишне строгим, а наоборот, придают ему целостность и графичную изысканность. Интерьер в стиле контемпорари всегда легкий, свободный и необычайно функциональный.
Дизайн-проект необходим так как:
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