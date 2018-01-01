Эко стиль в интерьере основывается на дизайне современных стилей, предполагает эффективное использование натуральных поверхностей. Например, бамбукового тростника, ивовых прутьев, натурального камня. Парадокс этого стиля в том, что он легко сочетается с концепцией хай-тека, минимализма или любого другого современного стиля. Он приемлет параллельное использование природных материалов и самых современных технологий и электроники. Все эти предметы гармонично дополняют друг друга, и создают потрясающе комфортный интерьер. Он подойдет тем, кто любит жить в единении с природой, ценит чистоту воздуха и красоту окружающего мира, для кого не безразличны проблемы экологии.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.