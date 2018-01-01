Возвращаясь с работы, как хочется, порой, оставить все дела за порогом и просто насладиться покоем и тишиной. Сесть в мягкое, уютное кресло и представить себя где-нибудь в зелёном лесу, где поблизости журчит ручей, где медленно плывут облака по небу. Стоп! А разве нельзя воплотить всё это в реальность, но только в реальность городскую? — Разумеется, можно! Современные дизайнеры как нельзя лучше передали именно то настроение, какое возникает у человека, попавшего на лоно природы: мягкость тонов, плавность линий, приглушённые оттенки, много света и воздуха – всё это вылилось в целое дизайнерское направление, которое именуется ныне Эко-стилем.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.