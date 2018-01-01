Скандинавский стиль - это воплощение простоты, функциональности и красоты. Для молодой семьи он станет идеальным вариантом при проектировании квартиры, поскольку позволяет создать современный стильный интерьер за приемлемые деньги.

Пол цвета тёмного дерева, стены серого сложного оттенка, светлая мебель и яркие акценты - вот и вся нехитрая формула проекта. Жилая комната совмещает в себе гостиную, спальню и детскую комнату. Разделить пространство на зоны позволяет легкий стеллаж между диваном и кроватью, декоративный кирпич в зоне спальни. Благодаря единому цветовому и стилевому решению комната выглядит целостно, и при этом выполняет свои функции.