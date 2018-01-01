Сегодня дизайн интерьера – не роскошь. Порой сложно выбрать - какому стилю отдать предпочтение. Можно выбрать любой, благо сегодня их – невероятное количество. Но есть один, который будет интересен многим. Модернизм актуален всегда. Популярность данного направления объясняется его способностью соединить в себе классику и новизну, что позволяет ему гармонично вписаться в пространство современных жилых помещений.

Концепция представленной квартиры основана на контрастных тонах– светлые и темные цвета. Для особого визуального эффекта в каждом помещении используется светодиодная подсветка бирюзового оттенка, встроенная в потолок, либо в мебель.

Кухня визуально поделена на две части: столовая с большим кухонным столом и рабочая зона. Площадь комнаты позволяет дополнительно сделать отдельно стоящий рабочий остров.

Спальня ребенка и родителей включают в себя встроенные шкафы и кровати. В детской – рабочая зона со столом, в спальне - зона для туалетного столика, вытекающего из тумбы под тв.

В гостиной расположился уютный диван, так и призывающий бросить все дела и отдохнуть перед телевизором, а за книжным стеллажом находится камин, который является неотъемлемым атрибутом холодных и долгих вечеров, когда в дом стучится сказка и наполняет помещение загадочностью и легкостью.

Такой дизайн гарантирует изящность и функциональность. Он идеально подойдет людям, которые ценят уют и аристократизм классики, но предпочитают обойтись без «утяжеляющих» интерьер деталей.