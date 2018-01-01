Дизайн проект выполнен в сдержанной цветовой гамме из черных, белых и серых оттенков. Представляет из себя экономичный вариант данного стиля с использованием доступных и недорогих материалов.
Лоджия объединяет между собой студию и спальню, служа вторым, внешним коридором.
Проект располагает всеми эстетическими и техническими качествами для комфортного проживания.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.