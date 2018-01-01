Дизайн проект выполнен в сдержанной цветовой гамме из черных, белых и серых оттенков. Представляет из себя экономичный вариант данного стиля с использованием доступных и недорогих материалов.

Лоджия объединяет между собой студию и спальню, служа вторым, внешним коридором.

Проект располагает всеми эстетическими и техническими качествами для комфортного проживания.