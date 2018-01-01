Проект выполнен в стиле минимализм. Стены и мебель выполнены в светлых тонах с целью визуального расширения пространства.

В прихожей расположен вместительный шкаф-купе с зеркальными дверцами, которые расширяют пространство.

На кухне поверхности гармонично сочетаются с деревянным половым покрытием , белым столом из стульями. Такое сочетание органично смотрится вместе и является идеальным для квартир. Из пространства кухни мы попадаем в уютную и просторную гостиную.

Напольное покрытие - ламинат, в санузле и прихожей - керамическая плитка. Потолок натяжной глянцевый, в спальне ГКЛ короб.Основная отделка стен – краска преимущественно постельных тонов с контрастными вставками из евровагонки. В санузле используется керамическая плитка белого цвета с акцентами плитки с рисунком. Мебель с простыми силуэтами не перегружает интерьер.

Что же касается освещения, то в данном проекте вариативность приборов сведена к минимуму и представлены всего несколькими видами. Представлены они точечными светильниками, люстрой и торшерами, так же есть встроенная подсветка над спальным местом.

В компактном санузле расположены все необходимое оборудование и приборы.

Простота и лаконичность образа, минимум лишних деталей оставляют много места для комфортного и функционального быта.