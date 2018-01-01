Стиль «модернизм» относится к самодостаточному и самостоятельному направлению. Этот стиль настолько разноплановый, что может угодить любителям самого вычурного интерьера. Направление не теряет своей актуальности. Причиной этому – стремление ко всему новому. Поэтому «модернизм» является одним из самых востребованных в оформлении интерьера квартиры, где каждый элемент направлен на практичность и функциональность.
Цветовое решение радует взор и является изюминкой помещения. После тяжелого рабочего дня так приятно открыть дверь и окунуться в спокойное царство обворожительной гаммы красок и расслабляющей атмосферы. Каждый предмет здесь создает уют и тепло. Нежная гармония обволакивает всю квартиру, наполняя ее изящной и красивой мелодией, что звучит каждый раз, когда мы переступаем порог родного дома.
Дизайн-проект необходим так как:
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