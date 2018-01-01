Если Вы хотите создать особый уют в квартире, то "скандинавский стиль" в интерьере будет верным решением. Он будет вдохновлять всю вашу семью, а также станет местом, где можно просто отдохнуть и помечтать.

"Скандинавский стиль" довольно самобытен, но при этом он нравится практически всем. А как можно не оценить сочетание красоты, легкости и простоты? Этот стиль не терпит излишней роскоши и резких и провокационных акцентов. Жители холодных скандинавских стран предпочли всему этому простые, но уютные интерьеры, пронизанные теплом и светом.

В отделке стен преобладают белые и серые тона. Мебель и пол, напротив, выполнены в темном цвете. Для создания акцента одна из стен выделена характерным рисунком. Для максимально эффективного использования пространства на лоджии была размещена рабочая зона.

В целом квартира получилась очень свежей, просторной и воздушной. В помещении мы не встретим лишних вещей, все предметы гармонируют друг с другом. Здесь нет вычурных деталей, цветовая гамма спокойная и нежная. Помещение зачаровывает и манит, наполняя гармонией каждый уголок.

Последнее время "скандинавский стиль" используется довольно часто, так как это один из немногих вариантов, когда можно оформить квартиру стильно и со вкусом.