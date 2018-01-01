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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещера
Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещера
Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещера
Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещера
Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещера
Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещера

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м²
Скандинавский стиль
для жк "мещера"

Стоимость разработки составила 29 990 р.
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Если Вы хотите создать особый уют в квартире, то "скандинавский стиль" в интерьере будет верным решением. Он будет вдохновлять всю вашу семью, а также станет местом, где можно просто отдохнуть и помечтать.

"Скандинавский стиль" довольно самобытен, но при этом он нравится практически всем. А как можно не оценить сочетание красоты, легкости и простоты? Этот стиль не терпит излишней роскоши и резких и провокационных акцентов. Жители холодных скандинавских стран предпочли всему этому простые, но уютные интерьеры, пронизанные теплом и светом.

В отделке стен преобладают белые и серые тона. Мебель и пол, напротив, выполнены в темном цвете. Для создания акцента одна из стен выделена характерным рисунком. Для максимально эффективного использования пространства на лоджии была размещена рабочая зона.

В целом квартира получилась очень свежей, просторной и воздушной. В помещении мы не встретим лишних вещей, все предметы гармонируют друг с другом. Здесь нет вычурных деталей, цветовая гамма спокойная и нежная. Помещение зачаровывает и манит, наполняя гармонией каждый уголок.

Последнее время "скандинавский стиль" используется довольно часто, так как это один из немногих вариантов, когда можно оформить квартиру стильно и со вкусом.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля однокомнатной квартиры29 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещераФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещераФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещераФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещераФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещераФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещера
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещераФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещераФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещераФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещераФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещераФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.9м2 Скандинавский стиль для жк мещера
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