Если Вы хотите создать особый уют в квартире, то "скандинавский стиль" в интерьере будет верным решением. Он будет вдохновлять всю вашу семью, а также станет местом, где можно просто отдохнуть и помечтать.
"Скандинавский стиль" довольно самобытен, но при этом он нравится практически всем. А как можно не оценить сочетание красоты, легкости и простоты? Этот стиль не терпит излишней роскоши и резких и провокационных акцентов. Жители холодных скандинавских стран предпочли всему этому простые, но уютные интерьеры, пронизанные теплом и светом.
В отделке стен преобладают белые и серые тона. Мебель и пол, напротив, выполнены в темном цвете. Для создания акцента одна из стен выделена характерным рисунком. Для максимально эффективного использования пространства на лоджии была размещена рабочая зона.
В целом квартира получилась очень свежей, просторной и воздушной. В помещении мы не встретим лишних вещей, все предметы гармонируют друг с другом. Здесь нет вычурных деталей, цветовая гамма спокойная и нежная. Помещение зачаровывает и манит, наполняя гармонией каждый уголок.
Последнее время "скандинавский стиль" используется довольно часто, так как это один из немногих вариантов, когда можно оформить квартиру стильно и со вкусом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.