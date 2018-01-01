Современная классика предполагает приглушенные тона, а не яркие цветовые вспышки. Теплые нейтральные оттенки: кремовый, цвет слоновой кости, какао или топленого молока, хаки, серый – с вкраплениями насыщенного шоколадного или кофейного – являются основной цветовой палитрой.
Посмотрите, какими спокойными и гармоничными могут быть интерьеры в стиле современной классики! Компромиссный подход в цветовой гамме никогда не означает скуку и монотонность, а демонстрирует ваш хороший вкус и любовь к прекрасному.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.