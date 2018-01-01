Классический стиль всегда остается в моде. В наши дни все большей популярностью в дизайне интерьера пользуется стиль «современная классика». Это все тот же традиционный и респектабельный классический стиль, но в новой интерпретации.

Этот стиль максимально адаптирован под современные условия, материалы и технологии, благодаря чему его атрибуты превосходно сочетаются в любом пространстве и помещении. Здесь главное спокойствие и гармония. Спальня заняла минимум пространства — ровно столько, чтобы вместить двуспальную кровать. Гостиная зона отделана кирпичной кладкой. Квартира получилась легкой, спокойной, но в то же время элегантной и утонченной.

Каждый человек мечтает о теплом домашнем уюте. Чтобы жилище было комфортным и согревающим, необходимо вложить в него свою душу. И тогда наша квартира, словно по волшебству накроет нас невидимым пледом гармонии и заботы.