Дизайн квартиры ориентирован на молодую пару, которая только начинает жить вместе. В проекте предусмотрено рабочее место, которое отлично подойдет для учебы и работы. Помимо отдельной просторной спальни имеется дополнительное спальное место в гостиной. Проект выполнен в светлых, спокойных и нейтральных тонах, что придает помещению воздушность и универсальность. Освещение продумано в каждой комнате, что немаловажно. Наиболее выигрышным для интерьеров в стиле «модернизм» считается достаточно мягкое неяркое освещение.

В квартире достаточно большое количество мест для хранения вещей. Каждая зона соответствует своему назначению. Спальня – гармоничная и спокойная, располагает к отдыху и умиротворению. Гостиная и рабочая зона имеет цветовой акцент в виде серой стены. Серый цвет в интерьере означает информированность, здравомыслие, реализм, что способствует учебе или работе. Также здесь приятно собраться с друзьями и провести время за увлекательной беседой.

Кухня угловая, в ней достаточно много рабочего места, а также шкафов для хранения бытовой техники и посуды.

В целом квартира получилась очень эффектной и уютной, здесь нет ничего лишнего, каждый предмет интерьера наполняет помещение светом и легкостью.