"Хай-тек" – это стиль последнего десятилетия двадцатого века. Среди всех популярных на сегодня стилей, "хай-тек" занимает одно из самых почетных мест, поскольку идеально подходит для современного человека – энергичного, целеустремленного, следующего модным тенденциям. Удивительно, как дизайн интерьеров в стиле "хай - тек" очаровывает людей при том, что для него не характерно использование декора. Главная концепция этого стиля – дарить пространству ощущение свободы и любви к современному миру. Поэтому в такой квартире есть только те предметы обстановки, которые необходимы, и все они отличаются качеством, красотой, функциональностью, но никак не броским дизайном.

Квартира имеет четкое разделение на две зоны: общественную и личную. В общественной зоне можно наблюдать прихожую , гостиную с кухней и санузел. Личная зона имеет две спальные комнаты и ванную, что создает дополнительный уют и комфорт.

Каждая деталь интерьера находится на своем месте. Но это вовсе не значит, что весь дизайн этого стиля пустой и безжизненный. Именно в этом и прелесть "хай-тека" – при всей внешней брутальности отделки и некоторой холодности отдельных предметов, в общем ансамбле получается то помещение, внутри которого приятно и комфортно находиться. Такой эффект достигается благодаря дополнительным интерьерным деталям, теплому свету многочисленных ламп и завораживающему простору.