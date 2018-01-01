Современная классика отличается легкостью, изяществом линий и форм. Особенность стиля - это соблюдение классических пропорций, изысканность цветовой палитры с акцентом на свежие веяния и минимум украшений в интерьере.
Гармония и красота сочетаются с удобством и функциональностью. Это стиль, который подразумевает сохранение свободного пространства, практичность и невероятный уют. Такой интерьер не перегружен деталями, он излучает покой и подчеркивает респектабельность и изысканный вкус хозяев дома. Это сочетание сдержанного достоинства и устойчивого семейного уюта.
В представленной квартире приятно проводить время. Приветливая светлая гостиная располагает к задушевной беседе, а уютная кухня, словно заботливая хозяйка, приглашает к столу. В каждой комнате изобилует покой и гармония. Так и хочется окунуться в теплую успокаивающую атмосферу и насладиться этой невероятной красотой. В такой квартире, несомненно, можно ощутить всю прелесть домашнего уюта и необычайную заботу, которая окутывает с головы до ног, стоит лишь сделать шаг.
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