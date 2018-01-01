Проект выполнен в современном стиле, который не только удобен и функционален, но и подходит для людей различного образа жизни и возраста. Квартира имеет четкое разделение на две зоны: общественную и личную. В общественной зоне выделены: прихожая, гостиная с кухней и санузел. Личная зона отделена от общественной коридором и имеет две спальные комнаты и ванную. То есть гости не будут вторгаться в личное пространство хозяев квартиры.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.