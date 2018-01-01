Интерьер этой однокомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Тон в помещении задают серый и белый цвета. Это отличная база, которая идеально сочетается с другими цветами. Пространство гостиной разделено на две функциональные зоны при помощи декоративных реек. Такой дизайнерский ход позволил организовать в помещении полноценный кабинет. Компактная кухня функциональна и эстетична. В целом, дизайн квартиры получился очень стильным и гармоничным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.