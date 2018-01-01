Дизайн-проект этой небольшой квартиры-студии выполнен в стиле лофт. Интерьер выдержан в светлой цветовой гамме, с соблюдением всех правил лофтовой стилистики. Кирпичная кладка в кухонной зоне придает помещению ультрасовременный вид. Грамотное зонирование позволило поделить пространство квартиры, согласно функциональной нагрузке. Так здесь оборудовали не только кухню и гостиную, но и миниатюрную спальню с полноценной кроватью и рабочий уголок.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.