Лофт в интерьере – это, прежде всего, много воздуха и света. Максимум пространства, минимум мебели и декора, простая отделка без изысков — все это позволит создать в квартире атмосферу легкости и воздушности.

Стиль лофт − прекрасное решение для тех, кто хочет разумно использовать площадь своего жилища. Данное дизайнерское направление обладает множеством достоинств, позволяет оформлять комнаты рационально, привлекательно и уютно, потому оно идеально подходит для обустройства квартир любой площади.

Оформление помещения в таком нестандартном стиле – это безграничный полет фантазии. Эффект небрежности заключается в нарочитой примитивности декора. Но это не делает его серым и скучным. Кирпичная стена является главным атрибутом этого направления. В квартире можно наблюдать только самые необходимые предметы интерьера. В целом помещение выглядит очень функционально и привлекательно.

Стиль Лофт очень подойдет людям, которые любят свободу, желают выделиться из толпы и отрицают всяческие условности.