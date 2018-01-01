Особенностью стиля Модернизм является согласованность всех элементов интерьера. Квартира, выполненная в этом стиле, представляет собой что-то необычное с одной стороны, а с другой – до предела практичное.

Общая комната разделена перегородкой на два помещения - спальню и гостиную.

Гостиная представляет собой зону приема гостей, а также зону отдыха. Под телевизор выполнена ниша из гипсокартона со светодиодной подсветкой. Стены комнаты оформлены обоями под покраску, а также декоративной гипсовой штукатуркой.

Спальня полностью предназначена для отдыха. Освещение представлено в виде центральной люстры и спотов. Мягкая, расслабляющая атмосфера наполняет комнату теплом и уютом.

Кухня с прихожей выполнены в едином пространстве. Однако визуальным делением служит тип напольного покрытия и отделка стен. На кухне - это керамическая плитка, обои белого цвета и обои под серую штукатурку и кирпич. В прихожей - ламинат серого цвета и обои, имитирующие камень.

На лоджии, которая относится к кухне, устроена зона чилаут и рабочая зона, где можно отдохнуть в кресле и насладиться панорамным видом города, а также поработать в тишине.

Основное освещение квартиры - точечные светильники и современнейшие трековые системы. Также для придания уютной атмосферы и более яркого света в комнатах используются потолочные подвесные люстры и напольные лампы.

Если вы решили оформить дизайн интерьера в стиле модернизм, то не бойтесь экспериментировать. Пожалуй, этот стиль единственный, который дает полный простор фантазии и позволяет воплощать в жизнь самые смелые и неординарные решения. Более того, вы можете быть уверены, что жить в такой квартире Вам будет уютно и комфортно.