Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые паруса
Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые паруса
Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые паруса
Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые паруса
Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые паруса
Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые паруса

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м²
стиль Модернизм
для жк "алые паруса"

Стоимость разработки составила 29 990 р.
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Особенностью стиля Модернизм является согласованность всех элементов интерьера. Квартира, выполненная в этом стиле, представляет собой что-то необычное с одной стороны, а с другой – до предела практичное.

Общая комната разделена перегородкой на два помещения - спальню и гостиную.

Гостиная представляет собой зону приема гостей, а также зону отдыха. Под телевизор выполнена ниша из гипсокартона со светодиодной подсветкой. Стены комнаты оформлены обоями под покраску, а также декоративной гипсовой штукатуркой.

Спальня полностью предназначена для отдыха. Освещение представлено в виде центральной люстры и спотов. Мягкая, расслабляющая атмосфера наполняет комнату теплом и уютом.

Кухня с прихожей выполнены в едином пространстве. Однако визуальным делением служит тип напольного покрытия и отделка стен. На кухне - это керамическая плитка, обои белого цвета и обои под серую штукатурку и кирпич. В прихожей - ламинат серого цвета и обои, имитирующие камень.

На лоджии, которая относится к кухне, устроена зона чилаут и рабочая зона, где можно отдохнуть в кресле и насладиться панорамным видом города, а также поработать в тишине.

Основное освещение квартиры - точечные светильники и современнейшие трековые системы. Также для придания уютной атмосферы и более яркого света в комнатах используются потолочные подвесные люстры и напольные лампы.

Если вы решили оформить дизайн интерьера в стиле модернизм, то не бойтесь экспериментировать. Пожалуй, этот стиль единственный, который дает полный простор фантазии и позволяет воплощать в жизнь самые смелые и неординарные решения. Более того, вы можете быть уверены, что жить в такой квартире Вам будет уютно и комфортно.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля однокомнатной квартиры29 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые парусаФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые парусаФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые парусаФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые парусаФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые парусаФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые паруса
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые парусаФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые парусаФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые парусаФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые парусаФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые парусаФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.3м2 стиль Модернизм для жк алые паруса
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